В парке Победы задержана женщина: она повалила на землю часть ограждения
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В четверг, 15 сентября, около 9.20 сотрудники Госполиции около снесенного памятника в парке Победы задержали женщину, которая повалила на землю часть установленного там ограждения, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

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Женщина была задержана и доставлена в полицейский участок.

В связи со случившимся начат процесс об административном правонарушении — за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что 25 августа строители демонтировали обелиск подлежащего сносу памятника в Пардаугаве. Он был повален "методом дробления". Работы начались рано утром и обелиск упал в 16.42.

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