В Пасхальные праздники полиция констатировала в два раза больше нарушений, связанных с Covid-19

В Пасхальные выходные на территории Латвии зафиксировано в два раза больше правонарушений, связанных с ограничениями по Covid-19. Об этом в интервью Латвийскому Радио заявил заместитель начальника Полиции порядка Лаурис Арайс.

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За три дня зарегистрировано 857 случаев нарушения ограничений, связанных с Covid-19. При этом 600 из них — нарушение правил об ограничениях собраний. Штрафы, которым пришлось заплатить нарушителям, колебались в пределах от 10 евро до нескольких тысяч евро.

На дорогах в эти дни также было напряженно: полиция остановила на треть больше, чем в обычные дни, нарушителей скоростного режима, а также 45 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за три дня в Латвии зафиксировано 162 ДТП, в которых пострадали 36 человек, а еще двое погибли.

Как отметил Арайс, статистика нарушений показывает, что люди устали от ограничений. В то же время это только полицейская статистика, а реальная ситуация, насколько ответственно и разумно люди провели Пасху, в ближайшие дни будет видна по показателям заболеваемости Covid-19.