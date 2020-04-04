В пассажирский поезд Лиепая — Рига врезался грузовик: последний вагон сошел с рельсов (ДОПОЛНЕНО)
Foto: F64

Утром 4 апреля в краю Айзпутес произошло ДТП: на одном из железнодорожных переездов в пассажирский поезд, следовавший по маршруту Лиепая — Рига, врезался грузовик. Удар пришелся на последний вагон, который сошел с рельсов и завалился на бок, а автомобиль-молоковоз сильно поврежден.

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Пресс-секретарь ГАО Pasažieru vilciens Агнесе Лиците пояснила, что на момент ЧП в поезде находились один пассажир, два кондуктора и машинист. В результате аварии никто из нихз не пострадал. Травмы получил водитель грузового автомобиля.Пострадавшего доставили в больницу с травмами средней тяжести, мужчина находился в сознании.

Некоторое время железнодорожный переезд в Калвене (156-й км шоссе Рига — Лиепая) будет частично закрыт. Место ДТП можно объехать по дороге P115
Кулдига-Айзпуте-Личи или P112 Айзпуте-Калвене.

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LETA

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LETA
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