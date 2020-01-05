В первую субботу года в Латвии было потушено девять пожаров, а из пруда был поднят утопленник

За прошедшие сутки в Латвии было потушено девять пожаров, в которых никто не пострадал и не погиб, однако в Латгале из пруда был вытащен утопленник, свидетельствует информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Семь пожаров было потушено в краях Латвии, один — в Риге и еще один — в другом городе Латвии. Пожары преимущественно не были серьезными, а площадь горения была сравнительно маленькой.

За минувшие сутки работники ГПСС провели 19 работ по спасению, 11 из которых были проведены в краях Латвии, шесть — в Риге, а две — в других городах страны.

В Вилякском крае из пруда был поднят труп некоего человека, который был передан Государственной полиции.

За первые четыре дня 2020 года в общей сложности было потушено 74 пожара, свидетельствует статистика ГПСС.