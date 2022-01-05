В первые дни нового года латвийцы отдали мошенникам более 111 000 евро

С 1 по 4 января 2022 года Государственная полиция получила сообщения о, по крайней мере, 111 300 евро, которые латвийцы отдали мошенникам. Как и прежде, чаще всего преступники предлагали своим жертвам инвестировать, используя разные финансовые платформы.

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4 января Рижский Курземский участок Госполиции получил информацию от некой женщины, которая якобы вложила деньги и потеряла 56 000 евро. Пострадавшая рассказала, что узнала о возможностях инвестиций на одном портале и доверились хорошим отзывам. Женщина надеялась получить прибыль и для этих вкладов брала кредиты. В итоге с 26 ноября по 27 ноября 2021 года она перечислила мошенникам 56 000 евро.

В свою очередь, в Земгальский участок обратилась жительница Пардаугавы, которая лишилась 34 000 евро. "Помогал" ей незнакомец, представившийся финансовым брокером.

В полиции призывают жителей, перед тем как соглашаться на инвестиционнее сделки, убедиться, действительно ли компания зарегистрирована в Латвии, проверить, чем она занимается, а также получить другую информацию, свидетельствующую о платежеспособности предприятия и наличии лицензии от Комиссии рынка финансовых и капитала. Информация о лицензированных компаниях доступна на ссылке: https://www.fktk.lv/tirgus-dalibnieki/ieguldijumu-pakalpojumu-sniedzeji/