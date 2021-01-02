В первый день года полицейские поймали 35 нетрезвых водителей
Foto: Shutterstock

В пятницу, 1 января, сотрудники Госполиции задержали 35 водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения управляли транспортным средством, и одного водителя, который был под воздействием наркотиков. Об этом сообщают в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Больше всего нетрезвых водителей было задержано в Риге - 12 человек, в Земгале - девять человек, в Курземе - пять человек, в Видземе - пять человек, в Латгалии - четыре человека.

В пятницу за превышение разрешенной скорости был составлен 81 протокол об административном правонарушении. Большинство нарушений - 45 - зафиксировано в Риге, в Земгале было оформлено 24 протокола, в Видземе - семь, в Латгалии - пять.

Всего в пятницу сотрудники полиции оформили 316 протоколов за нарушение правил дорожного движения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Видземе Земгале Курземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус