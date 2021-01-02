В первый день года полицейские поймали 35 нетрезвых водителей

В пятницу, 1 января, сотрудники Госполиции задержали 35 водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения управляли транспортным средством, и одного водителя, который был под воздействием наркотиков. Об этом сообщают в Госполиции.

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Больше всего нетрезвых водителей было задержано в Риге - 12 человек, в Земгале - девять человек, в Курземе - пять человек, в Видземе - пять человек, в Латгалии - четыре человека.

В пятницу за превышение разрешенной скорости был составлен 81 протокол об административном правонарушении. Большинство нарушений - 45 - зафиксировано в Риге, в Земгале было оформлено 24 протокола, в Видземе - семь, в Латгалии - пять.

Всего в пятницу сотрудники полиции оформили 316 протоколов за нарушение правил дорожного движения.