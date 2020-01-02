В Петербурге горящий человек с крыши дома упал на женщину

В Санкт-Петербурге загорелся мужчина и упал с трехэтажного дома. Он приземлился на женщину, которую с травмами доставили в больницу, сообщает РИА Новости.

Сообщение о возгорании поступило по адресу Боровая улица 29. Мужчина в момент возгорания находился на крыше ремонтируемого здания. При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что мужчина приземлился на пешехода - женщину 1967 года рождения. Её доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой левой ноги.

Женщина рассказала телеканалу РЕН ТВ, что она не успела испугаться, но переживала за кота, которого несла в руках. После падения она подошла к машине скорой помощи неподалеку. Мать женщины, в тот момент находившаяся рядом, сравнила падение мужчины с полетом “огненного шара”.