В Петербурге Интерпол задержал подозреваемого в изнасиловании гражданина Латвии
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

В Санкт-Петербурге Интерпол задержал гражданина ЛР, подозреваемого в совершении тяжких преступлений на территории Латвии.

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По данным российских СМИ, 26-летний Эрикс Б. задержан утром 14 декабря, на Херсонской улице. Известно, что с 17 ноября латвиец находился в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Латвии за изнасилование и насильственное удовлетворение половой страсти. Е

Установлено, что Эрикс Б. въехал на территорию России 30 сентября, а 13 декабря встал на регистрационный учет по вышеуказанному адресу, где его и задержали.

Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Латвию.

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