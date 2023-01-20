В Петербурге уничтожили партию цветов из Латвии: в них нашли трипс

На складе временного хранения в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии роз живое насекомое, которое оказалось схоже с опасным карантинным вредителем.
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По данным портал "Вечерний Санкт-Петербург", насекомое отправили в лабораторию для исследования. Специалисты подтвердили, что в цветах был живой вредитель — томатный трипс.
В пресс-службе Управления Россельхознадзора сообщили, что партия цветов происхождением из Кении попала в Россию из Латвии. Собственник продукции принял решение уничтожить 280 цветов.
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