В Петербурге уничтожили партию цветов из Латвии: в них нашли трипс

На складе временного хранения в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора обнаружили в партии роз живое насекомое, которое оказалось схоже с опасным карантинным вредителем.

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По данным портал "Вечерний Санкт-Петербург", насекомое отправили в лабораторию для исследования. Специалисты подтвердили, что в цветах был живой вредитель — томатный трипс.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора сообщили, что партия цветов происхождением из Кении попала в Россию из Латвии. Собственник продукции принял решение уничтожить 280 цветов.