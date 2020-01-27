Госполиция задержали человека, который стрелял по воронам из окна своего автомобиля.

Информацию об этом мужчине правоохранительные органы получили в этом году, 19 января.

В Плявниеках мужчина стрелял по воронам, потому что они засоряют окружающую среду

Госполиция задержали человека, который стрелял по воронам из окна своего автомобиля.

Информацию об этом мужчине правоохранительные органы получили в этом году, 19 января.

Прибыв по указанному адресу, патруль Госполиции обнаружил мужчину, возле него лежал черный пакет, в котором находились три застреленые вороны. После обыска мужчины и его автомобиля, было найдено пневматическое оружие.

Согласно информации полиции, мужчина стрелял по воронам, потому что те, по его мнению, засоряют окружающую среду, в том числе, автомобили.

Мужчина 1953 года рождения ранее попадал в поле зрение полиции за аналогичные правонарушения.