В Плявниеки автомобиль на пешеходном переходе сбил двух человек: за рулем была 62-летняя женщина

Во вторник, 13 сентября, в рижском микрорайоне Плявниеки произошла авария — автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили в Рижской муниципальной полиции.

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Во вторник, незадолго до 20.30, во время патруля в окрестностях микрорайона Плявниеки сотрудников Латгальского управления Рижской муниципальной полиции остановил водитель транспортного средства, который пояснил, что на близлежащем пешеходном переходе были сбиты два человека. Экипаж полиции направился на место происшествия с включенными маячками и сиренами.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка заметили мужчину, который лежал на переходе. Он был в сознании и пояснил, что испытывает нестерпимую боль, поэтому не может пошевелиться. В свою очередь, другой человек из-за сильного удара лежал на проезжей части в паре метров от пешеходного перехода в бессознательном состоянии с пробитой головой.

На месте происшествия также находилась водитель автомобиля — 62-летняя женщина.

Оба пострадавших неподвижно лежали на дороге, пока не приехали несколько бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы оказать помощь и госпитализировать жертв аварии. В свою очередь, сотрудники полиции продолжили контроль за местом происшествия, ограничив движения транспортных средств в одном направлении.

Также через некоторое время прибыли сотрудники Госполиции, которые переняли работу для проведения дальнейших процессуальных действий.

Когда оба человека были госпитализированы, помощь сотрудников муниципальной полиции на месте происшествия больше не была необходима.

На месте аварии находились несколько очевидцев, которые были готовы предоставить полезную информацию для следствия.