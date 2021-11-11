В подъезде нашли избитого до смерти мужчину: задержаны подозреваемые
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По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, ранним утром 5 ноября, в Даугавпилсе, в подъезде многоквартирного дома было найдено тело мужчины 1987 г.р. со следами насильственной смерти.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятия в тот же день полиция задержала подозреваемых — мужчин 1976, 1979 и 1990 г. р., которые не только пытались скрыться от правоохранительных органов, но также и хотели скрыть следы преступления.

По предварительным данным, мужчину избили во время совместного распития алкоголя. Следствие продолжается.

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rus.DELFI.lv

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