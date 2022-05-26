В поезде из Беларуси обнаружено 259 000 контрабандных сигарет
Foto: Valsts robežsardze

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов в ходе проверки прибывшего из Беларуси поезда обнаружили 259 380 контрабандных сигарет, сообщили в СГД. Сигареты были спрятаны в специальных тайниках.

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В ходе контроля у таможенников и кинологов с собаками появились подозрения о том, что в поезде перевозят незадекларированные товары. В ходе обыска в конструкциях вагона и в грузе бетона были обнаружены упаковки с сигаретами - 12 969 пачек NZ Gold и Queen Superslims с белорусскими акцизными марками.

Общий размер ущерба для госбюджета в виде налогов оценивается 46 000 евро. Материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД для возбуждения уголовного процесса.

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