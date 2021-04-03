В Польше опознали таинственного пассажира поезда: им оказался 37-летний латвиец

Сотрудникам полиции Польши удалось установить личность загадочного пассажира, которого обнаружили в январе 2021 года в поезде Берлин — Варшава. По данным польских СМИ, им оказался 37-летний уроженец Латвии.

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Как уже сообщалось ранее, в январе волонтерская организация Bezvests.lv опуликовала обращение с просьбой обратить внимание на фотографии человека, который 10 января 2021 года ехал в поезде Берлин — Варшава.

Мужчина не реагировал на все попытки контакта. У него не оказалось багажа и документов. Куда он направлялся, также неизвестно, поскольку у него не оказалось при себе билета. На некоторое время незнакомца поместили в больницу.

По данным полиции Свебодзина (Любушское воеводство, Польша), установлено, что мужчина может говорить на нескольких языках: немецком, русском, латышском и украинском.

Полиция установила, что мужчина — негражданин Латвии. Однако он находился в Шенгенской зоне на законных основаниях на основании. Латвийцу помог Центр социального обеспечения гмины Скомпе (Свебодзинский повят, Любушское воеводств).

Также ему были предоставлены средства для продолжения путешествия.