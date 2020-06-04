В Польше остановили лихача из Латвии, нарушившего сразу несколько правил
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Польская полиция остановила на дороге S8 Белосток — Августов автомобиль VW с испанскими номерами, водитель которого нарушил сразу несколько правил.

По данным портала Super Express, нарушения были зафиксированы дорожной полицией на территории Подлясского воеводства. При проверке документов оказалось, что за рулем авто находился 34-летний гражданин Латвии.

Известно, что он ехал с превышением скорости: вместо разрешенных 90 км/ч он ехал со скоростью 121 км/ч, кроме того, он совершил обгон через сплошную и не принял во внимание предупреждающий знак об опасном левом повороте.

В итоге, полицейские оштрафовали нарушителя на 800 злотых (около 200 евро).

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