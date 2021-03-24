В Польше раскрыли крупное мошенничество с НДС на топливо: в деле фигурирует Латвия
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сотрудники Национальной налоговой администрации в Ольштыне (Польша) констатировали факт мошенничества с НДС. В деле фигурируют шесть стран Евросоюза, включая Латвию. Речь идет о выставленных фиктивных счетах на сумму 13, 5 млн. злотых (около 285 000 евро).

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Как отмечает новостной портал Оlsztyn Portal Miejski, мошенничество было раскрыто сотрудниками Варминско-Мазурской таможни и налоговой инспекции в Ольштыне. В деле выявлено участие 17 хозяйствующих субъектов из шести стран ЕС, в т.ч. с Кипра, из Германии, Болгарии, Литвы и Латвии.

Механизм налогового мошенничества заключался в организации фиктивной цепочки поставок дизельного топлива с использованием так называемых "исчезающих налогоплательщиков". На основе свидетельств и анализа попавших в распоряжение органов файлов в цепочке поставок топлива был восстановлен оборот документов между отдельными субъектами.

Субъекты выставили компании 134 фиктивных счета-фактуры на сумму 13,5 млн злотых.

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