В Польше задержали пьяного водителя из Латвии

По информации польских СМИ, 19 мая на автомагистрали А2 возле Жепина (Любушское воеводство) сотрудники дорожной автоинспекции остановили для проверки грузовик с прицепом с латвийскими номерами.
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Во время разговора с водителем инспекторы почувствовали запах алкоголя. Тест алкотестера показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По делу начата проверка.
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