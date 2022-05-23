В Польше задержали пьяного водителя из Латвии
Foto: LETA

По информации польских СМИ, 19 мая на автомагистрали А2 возле Жепина (Любушское воеводство) сотрудники дорожной автоинспекции остановили для проверки грузовик с прицепом с латвийскими номерами.

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Во время разговора с водителем инспекторы почувствовали запах алкоголя. Тест алкотестера показал, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По делу начата проверка.

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