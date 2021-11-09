В понедельник предотвращено 18 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

Вчера пограничники предотвратили 18 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LЕТА в Государственной пограничной охране.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 2174 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 62 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 414 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе. Вчера правительство решило продлить чрезвычайную ситуацию до 10 февраля.