В понедельник у трех водителей за вождение в нетрезвом виде были конфискованы автомобили
Foto: LETA

В понедельник трое водителей остались без своих транспортных средств после того, как были задержаны в момент управления автомобилем под действием алкоголя, концентрация которого в их крови составляла не менее 1,5 промилле, сообщили в Госполиции.

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За последние сутки в Латвии было зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия, в шести из которых пострадало 14 человек.

Всего вчера было составлено 553 протокола об административных правонарушениях в связи с различными нарушениями правил дорожного движения, при этом примерно каждое четвертое было связано с превышением скорости.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде вчера были наказаны семь водителей, при этом все они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения с концентрацией алкоголя в крови не менее 1,5 промилле, в результате чего в их отношении начаты уголовные процессы.

Транспортные средства трех из упомянутых пьяных водителей конфискованы, а с четырех других будет взыскана стоимость автомобилей, которыми они управляли.

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