В понедельник в авариях пострадали 19 человек
Foto: Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 19 человек, в том числе четыре пешехода и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ДТП в Рижском регионе пострадали 12 человек, в Видземе — три человека, в Земгале — двое, а в Курземе и Латгале — по одному человеку.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера было задержано девять водителей, трое — в Земгале, по двое — в Риге и Латгале, по одному — в Видземе и Курземе.

За превышение скорости оформлено 146 протоколов, а в общей сложности за нарушения правил дорожного движения — 296.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

ДТП
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак