В понедельник в авариях пострадали 19 человек

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали 19 человек, в том числе четыре пешехода и четыре велосипедиста, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ДТП в Рижском регионе пострадали 12 человек, в Видземе — три человека, в Земгале — двое, а в Курземе и Латгале — по одному человеку.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера было задержано девять водителей, трое — в Земгале, по двое — в Риге и Латгале, по одному — в Видземе и Курземе.

За превышение скорости оформлено 146 протоколов, а в общей сложности за нарушения правил дорожного движения — 296.