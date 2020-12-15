В понедельник в дорожно-транспортных происшествиях пострадали четыре человека
Foto: LETA

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали четыре человека, в том числе один пешеход и один велосипедист, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За сутки на дорогах зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия.

За агрессивное вождение вчера оформлено шесть протоколов, за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержаны четыре человека, за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ — один.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения в понедельник оформлен 391 протокол, в том числе 144 протокола за превышение разрешенной скорости.

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LETA

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LETA
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