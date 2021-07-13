В понедельник в ДТП погиб один человек, 21 человек пострадал
Foto: LETA

За минувшие сутки в ДТП погиб один человек, еще 21 человек пострадал, сообщает Госполиция.

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Авария с погибшим произошла в Видземе. Как агентству LETA сообщила старший специалист Госполиции Видземского региона Зане Васкане, в 15:20 в Сарканьской волости Мадонского края на дороге Мадона-Стиебрини-Гравас-Букас водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стену. Водитель погиб, пассажир был доставлен в медицинское учреждение. Полиция начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства.

Всего на дорогах произошло 90 ДТП. Из аварий с пострадавшими 17 произошло в Рижском регионе, три — в Видземе, одно — в Курземе. Из пострадавших один — пешеход, десять — велосипедисты.

За сутки задержано 10 пьяных водителей и один водитель в состоянии наркотического опьянения. Оформлено 219 протоколов о превышении скорости и четыре — об агрессивной езде. Всего за разные нарушения оформлен 471 протокол.

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