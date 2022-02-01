В понедельник в ДТП погибла женщина
Foto: Shutterstock

В понедельник в Латвии в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.

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31 января в 8:10 утра в Кекавском крае водитель автомобиля "Ford", двигаясь задним ходом, въехала в сугроб, после чего попыталась вытолкать автомобиль. В этот момент машина, вероятно, сдвинулась с места и сбила женщину, которая погибла на месте происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, половина из которых произошла в Риге. Также было девять пострадавших в ДТП, в том числе трое пешеходов и один велосипедист.

Всего вчера составлен 261 протокол о нарушениях правил дорожного движения. Семь водителей оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, десять - за агрессивное вождение, 49 водителей - за превышение скорости.

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