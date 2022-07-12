В понедельник в ДТП пострадали четыре велосипедиста и четыре водителя электросамокатов

По данным Государственной полиции, в понедельник на дорогах Латвии зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек, в том числе двое пешеходов, четверо велосипедистов и четверо водителей электросамокатов.

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В 14 авариях было по одному пострадавшему, а в одном дорожно-транспортном происшествии в Видземе пострадали два человека.

В течение дня полиция задержала 12 пьяных водителей и троих агрессивных водителей, а за превышение скорости было составлено 132 протокола.