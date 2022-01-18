В понедельник в ДТП в Латвии пострадали 32 человека

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 32 человека, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

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Среди пострадавших — два пешехода и один велосипедист.

Наибольшее количество аварий зарегистрировано в окрестностях Риги — 67. 27 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Земгале, 20 — в Курземе, 16 — в Видземе, еще 14 — в Латгале.

В общей сложности сотрудники дорожной полиции составили 372 акта об административных правонарушениях, в том числе 87 — за превышение скорости, пять — за вождение в нетрезвом виде и два — за агрессивное вождение.