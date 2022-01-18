В понедельник в ДТП в Латвии пострадали 32 человека
Foto: Valsts polcija

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 32 человека, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди пострадавших — два пешехода и один велосипедист.

Наибольшее количество аварий зарегистрировано в окрестностях Риги — 67. 27 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в Земгале, 20 — в Курземе, 16 — в Видземе, еще 14 — в Латгале.

В общей сложности сотрудники дорожной полиции составили 372 акта об административных правонарушениях, в том числе 87 — за превышение скорости, пять — за вождение в нетрезвом виде и два — за агрессивное вождение.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию