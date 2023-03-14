В понедельник задержано 10 пьяных водителей
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Вчера задержано 10 пьяных водителей, сообщили в Госполиции.

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У семи из них опьянение превышало 1,5 промилле, и против них возбуждено уголовное дело. В результате двое водителей расстанутся со своими транспортными средствами, а еще пятерым придется вернуть стоимость управляемого транспортного средства.

Трое пьяных водителей получили административное наказание.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 12 человек и погиб один пешеход.

За превышение разрешенной скорости составлен 171 протокол об административном правонарушении.

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