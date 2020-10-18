В пожарах погибли два человека
Foto: LETA

В результате пожаров в субботу и минувшей ночью погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вчера в 21:06 ГПСС получила вызов в Огрский край, где горел жилой дом площадью 180 квадратных метров. Прибыв на место происшествия, пожарные увидели, что в доме уже частично обрушилась крыша.

Во время тушения в доме было найдено тело погибшего человека.

Сегодня в 6:21 поступил вызов на пожар в двухэтажном жилом доме в Риге, где горели вещи на площади 6 квадратных метров и образовался сильный дым.

Из горящей квартиры пожарные вынесли человека, медики констатировали его смерть.

Сегодня утром пожарные продолжают тушить пожар повышенной опасности в Айзпутском крае, где горит свиноферма. Вызов поступил около 3 часов ночи. На ферме загорелись две постройки общей площадью 1400 квадратных метров. В результате пожара погибли 800 свиней, третью постройку, где находилось еще 400 свиней, пожарным удалось уберечь от огня.

В целом за прошедшие сутки ГПСС зарегистрировала 15 пожаров.

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LETA

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LETA
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