В пожарах пострадали четыре человека, в том числе пожарный

За прошедшие сутки в результате пожаров в Латвии пострадали четыре человека, в том числе один пожарный, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Вчера вскоре после 12.00 был получен вызов в Елгаву, где в подвале пятиэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади 25 квадратных метров.

Из горящего подвала был спасен и передан скорой помощи пострадавший. Из дома эвакуированы шесть человек.

Во время тушения пострадал один пожарный. После оказания медицинской помощи он смог продолжить работу на месте происшествия.

В целом за прошедшие сутки сотрудники ГПСС получили семь вызовов на пожары и 14 на спасательные работы.