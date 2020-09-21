В пожарах пострадали два человека

За минувшие сутки на территории Латвии было потушено 17 пожаров, пострадали два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Ночью вызов был получен на улицу Маскавас в Риге, где горел нежилой двухэтажный дом. Площадь горения составила 578 квадратных метров. Из здания были эвакуированы три человека, работы по тушению пожара продолжаются.

В воскресенье был получен вызов в волость Салас, где в квартире загорелись бытовые вещи на площади два квадратных метра. До прибытия спасателей пожар потушили участники Общества добровольных пожарных. Медикам был передан один пострадавший.

В воскресенье вечером помощь спасателей понадобилась в крае Мерсрагс, где на дороге загорелся автомобиль. Пострадал один человек, который был передан медикам скорой.

Продолжаются работы по тушению огня в крае Салацгривас, где горит щепа. Пожар начался в пятницу вечером, площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. Ночью распространение огня удалось ограничить, на данный момент щепу перегружают.

С начала года в Латвии были потушены 5596 пожаров, в которых пострадали 193 человека и 57 погибли.