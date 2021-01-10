В пожарах пострадали два человека

В субботу в результате пожаров в Латвии пострадали два человека, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

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В 15.19 поступил вызов на пожар в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе, где горело потолочное перекрытие. Проживающий в доме человек пытался потушить огонь собственными силами, в результате чего пострадал и был передан медикам.

В 23.45 пожарные получили вызов в Латгальское предместье Риги, где в одной из квартир трехэтажного дома горели бытовые вещи. До прибытия пожарных соседи вывели из горящей квартиры ее жильца, который был передан медикам.

В целом за прошедшие сутки сотрудники ГПСС получили 13 вызовов на пожары.