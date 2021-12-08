В пожарах пострадали два человека

За минувшие сутки в пожарах в Латвии пострадали два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Во вторник вечером спасатели получили вызов в частный дом в Риге. Прибыв на месте, они констатировали, что в дымоходе горит сажа и отделка на площади два квадратных метра. Пытаясь сбить пламя, пострадал один человек. Он передан медикам скорой.

В свою очередь, в Даугавпилсе загорелась дача. В одноэтажном доме образовалось сильное задымление. Спасатели вывели на улицу одного человека, который пострадал и ему требовалась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 71 вызов - 23 на тушение пожаров, 30 - на спасательные работы.