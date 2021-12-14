В пожарах в Риге и Даугавпилсе погибли два человека

В минувшие сутки в результате пожаров в Риге и Даугавпилсе погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В понедельник вечером поступил вызов в жилой дом в Риге, где возник пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в одноэтажном жилом доме горели предметы домашнего обихода площадью 50 квадратных метров и чердак площадью десять квадратных метров.

До прибытия VUGD один человек был эвакуирован из здания и передан медикам. Во время тушения пожара в здании был обнаружен мертвый мужчина.

Еще один пожар в жилом доме произошел в Даугавпилсе. Одноэтажный жилой дом площадью 60 квадратных метров горел открытым огнем. Во время тушения пожара в здании был обнаружен мертвый мужчина.

В Кульциемской волости Талсинского края два человека находились на озере Энгуре и не могли добраться до берега своими силами, так как образовался густой туман.

Спасатели доставили людей на берег.