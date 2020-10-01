В пожаре под Резекне погиб человек

В Резекненском крае до основания прогорел дом. В нем погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС, VUGD).

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Пожарные получили вызов в 18:40. Звонивший сообщил, что горит жилой дом. Когда они прибыли на место, дом площадью 100 квадратных метров уже сгорел до основания. При сносе конструкций и тушении того, что осталось, пожарные нашли тело человека.

Всего за минувшие сутки получено 39 вызовов, 13 на пожары, 22 на спасательные работы и четыре ложных вызова. Горели мусорники, оставленная на плите еда, посудомоечная машина, коридор в жилой квартире, автомашина, хозпостройка, куча веток, садовый дом (два вызова) и ковер в подъезде жилого дома.