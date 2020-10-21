В пожаре погиб один человек
Foto: LETA

Вчера в пожарах в Латвии один человек погиб и двое пострадали, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 16.11 сотрудники VUGD получили вызов в Виесите, где по первоначальной информации, из квартиры в одноэтажном деревянном доме валил дым.

В квартире спасатели обнаружили человека, которого вынесли на улицу и передали скорой. Медики констатировали смерть. Площадь горения составила 35 квадратных метров. Работы по пожаротушению осложняло то, что вся квартира была завалена вещами, которые затрудняли передвижение и обнаружение очага возгорания.

В 15.57 пожарные получили вызов в Лудзу, где в квартире в двухэтажном жилом доме горели бытовые вещи. Площадь горения составляла 25 квадратных метров. Со второго этажа были спасены два человека с использованием специальных масок. Один человек пострадал и был передан медикам. До прибытия пожарных, дом самостоятельно покинули три человека.

Ни в одной из квартир не был установлен детектор дыма.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 45 вызовов - 12 из них на пожары.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!