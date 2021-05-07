В пожаре в Ругайской волости погиб человек

В пятницу утром в результате пожара в Ругайской волости погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Трагический пожар произошел в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия выяснилось, что дом полностью выгорел на площади 80 квадратных метров, его крыша обрушилась.

Во время тушения в руинах был обнаружен мертвый человек.

За сутки ГПСС получила 36 вызовов, в том числе девять на пожары и 21 на спасательные работы.

В шести случаях поступили звонки о сломанных сильным ветром деревьях. Также в Елгавском крае сотрудникам ГПСС пришлось спасать овец с затопленного луга.