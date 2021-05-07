В пожаре в Ругайской волости погиб человек
Foto: LETA

В пятницу утром в результате пожара в Ругайской волости погиб человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Трагический пожар произошел в одноэтажном жилом доме. На месте происшествия выяснилось, что дом полностью выгорел на площади 80 квадратных метров, его крыша обрушилась.

Во время тушения в руинах был обнаружен мертвый человек.

За сутки ГПСС получила 36 вызовов, в том числе девять на пожары и 21 на спасательные работы.

В шести случаях поступили звонки о сломанных сильным ветром деревьях. Также в Елгавском крае сотрудникам ГПСС пришлось спасать овец с затопленного луга.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
"cenuklubs.lv": Электронная коммерция помогает сохранить рабочие места
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год