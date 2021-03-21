В пожаре в Стопиньском крае пострадал человек

В субботу в пожаре в Стопиньском крае пострадал один человек, а в Даугавпилсе из пожара были спасены четыре человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

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Вчера в 23:18 работники ГПСС получили вызов в Стопиньский край, где в трехэтажном доме на площади 10 кв. м горела баня. При попытке потушить пожар до приезда пожарных пострадал один человек, который был передан сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи. В 00:30 пожар был ликвидирован.

В свою очередь в 12:57 был получен вызов на тушение пожара в Даугавпилсе, где в одной из квартир четырехэтажного дома на площади 20 кв. м горели предметы быта. Из задымленного помещения были спасены четыре человека. В 13:42 пожар был ликвидирован.

В общей сложности работники ГПСС за прошедшие сутки получили 48 вызовов, восемь из которых - на пожары, 31 - на работы по спасению, девять вызовов были ложными.