В воскресенье вечером в пожаре в Тукумском крае погибли два человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Около полуночи VUGD получил информацию о том, что на втором этаже двухэтажного жилого дома задымление. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что с крыши идет дым и что на втором этаже дома образовалось сильное задымление.

Спасатели начали обыск помещений и нашли на верхнем этаже двух человек, которые уже были мертвы.

С первого этажа удалось эвакуировать одного человека.

В ходе осмотра здания выяснилось, что тлеет утеплитель на площади трех квадратных метров, из-за чего и образовалось сильное задымление.