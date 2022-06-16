В Прейли задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины
Foto: Pexels.com, Tima Miroshnichenko

В Прейли Госполиция задержала мужчину по подозрению в убийстве беременной женщины, сообщили агентству LETA стражи порядка.

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В полиции указали, что 24 мая в Прейли была убита беременная женщина 1992 года рождения. В связи со случившимся начат уголовный процесс.

Сотрудники полиции задержали мужчину 1981 года рождения по подозрению в совершении убийства. Он заключен под стражу.

Начат уголовный процесс по 1-й части 117-й статьи Уголовного закона - убийство женщины человеком, который знал о ее беременности. За это преступление грозит наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Назначены различные экспертизы, расследование продолжается.

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