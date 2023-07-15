В Прейльском крае ночью произошел пожар: из горящего хлева спасены коровы, куры и кролики

В ночь на субботу, 15 июля, в Прейльской волости Прейльского края горели хозяйственная постройка и хлев с коровами, курами и кроликами, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Пожарным удалось спасти от огня 13 коров и телят, десять кур и десять кроликов, а также защитить расположенный рядом жилой дом.

Общая площадь горения составила 270 квадратных метров.

Пожарные завершили работу на месте происшествия в 7.30 утра субботы.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 50 вызовов - 19 были связаны с тушением пожаров, 24 со спасательными работами, а семь вызовов оказались ложными.

В пятницу днем в Руцавской волости Диенвидкурземского края спасатели помогли заблудившемуся в лесу человеку. Они осмотрели местность сверху с помощью дронов, показали ему выход из леса с помощью сигнала автоцистерны, а также связались с ним по телефону.