В прокуратуру направлено дело о хищении в крупном размере софинансирования еврофонда

В январе Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции закончило расследование о хищении в крупном размере софинансирования из Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села. Подозреваемыми по делу проходят три человека, которые реализовали преступную схему с целью завладеть еврософинансированием в размере 116 999,99 евро.

В период с 2011 по 2013 год данные лица, реализуя проект Службы поддержки села, который связан с изготовлением деревянных игрушек и в рамках которого планировалось закупить деревообрабатывающее оборудование, провернули преступную схему. Подозреваемые подали вводящие в заблуждение сведения об издержках в рамках проекта и фактических обстоятельствах поставки. Один из подозреваемых формально участвовал в конкурсе по закупке и победил в нем, однако, не являлся фактическим поставщиком оборудования.

Подозреваемые - двое мужчин 1972 и 1973 г.р., а также женщина 1974 г.р.. Им грозит лишение свободы сроком от двух до десяти лет.

Дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.