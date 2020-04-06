В прокуратуру передало дело водителя, задержанного после погони со стрельбой в Огре

Государственная полиция передала в прокуратуру дело водителя, который в июле прошлого года пытался бежать от полиции и был ранен во время погони, сообщает LETA.

Полиция инкриминирует водителю нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, приведшего к тяжелым телесным повреждениям. А также его призывают обвинить в нападении на представителя власти.

Инцидент с участием подозреваемого произошел 24 июля 2019 года. Полиция получила от жителей информацию, что по улице Краста едет машина Audi A6 и её водитель ведет себя неадекватно. Сначала его пытались остановить две патрульные машины, но он не подчинился требованием стражей порядка. На улице Маскавас полиция пыталась его заблокировать, но он протаранил машину полиции и продолжил бегство.

В погоне принял участие экипаж Рижской полиции самоуправления, но машина попала в аварию. За это время беглец успел врезаться в другие машины. В одной из машин находилась женщина с ребёнком, они получили небольшие травмы.

За территорией Риги водитель бежал со скоростью 200 километров в час. К преследованию подключились полицейские из Саласпилса и Огре. В округе Огре полиция начала стрелять в беглеца, было, по крайней мере, 15 выстрелов и часть из них попала в мужчину. В конце погони водитель врезался в мотоцикл полицейского.

В сумме во время преследования пострадали четыре полицейских, тяжелее всего пострадал страж порядка на мотоцикле.

Экспертиза показала, что водитель был под действием наркотиков. Ранее он был судим за кражу автомобиля и находился в розыске.