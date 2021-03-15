В прокуратуру передано дело об убийстве 78-летнего пенсионера
Foto: LETA

Видземское региональное управление полиции (Валмиерский участок) передало в прокуратуру материалы дела об убийстве мужчины 1942 г.р.

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В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2020 года в окрестностях Валмиеры, во время распития алкоголя между приятелями вспыхнул конфликт. Во время выяснения отношений младший из них взял нож и нанес оппоненту несколько ударов. От полученных ранений пенсионер скончался.

В том случае, если суд установит вину обвиняемого, ему грозит либо пожизненное заключение, либо лишение свободы на срок от 5 до 20 лет и последующий пробационный надзор на три года.

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