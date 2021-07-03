В прокуратуру передано одно из дел в отношении бывшего замглавы Госполиции

Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру одно из дел против бывшего начальника Главного управления Полиции порядка Нормунда Крапсиса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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Помощница главы IDB Санта Бивбане сообщила, что бюро просит об уголовной ответственности в отношении двух должностных лиц, которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением, что повлекло существенный ущербу для государственного управления и государственного бюджета.

Бюро начало два уголовных процесса против Крапсиса: один за закупку полицейской формы в 2018 году, а второй — за покупку ручных видеорадаров также в 2018 году. В IDB не уточнили, какое из дел было направлено в прокуратуру, но, по информация LETA, речь идет о закупке радаров.

В ходе предварительного расследования, как отмечают в бюро, получены подтверждения того, что при объявлении одной из публичных закупок два сотрудника полиции, занимая руководящие должности, подготовили техническую спецификацию, благоприятную для одного из участков тендера.

Вдобавок один из сотрудников Государственной полиции раскрыл конфиденциальную информацию, касающуюся запланированных закупок, участнику тендера, тем самым ограничив возможность свободной конкуренции, то есть был нанесен ущерб интересам Государственной полиции, когда договор о закупках был заключен на выгодных условиях для одного из участников.

Как ранее сообщалось, второй уголовный процесс начат также в 2018 году. В его рамках изучается ответственность Крапсиса и бывшего начальника Главного административного управления Государственной полиции Ренате Филы-Роке.

Сам Крапсис категорически отрицал причастность к предполагаемым преступлениям.

В настоящий момент Крапсис находится на пенсии по выслуге лет.

Крапсис утверждает, что в течение последних двух лет он ощущал давление — его вынуждали уйти на пенсию по выслуге лет. Отвечая на вопрос Delfi, он заявил, что давление имело политический характер, при этом IDB, по мнению Крапсиса, тоже вело свое расследование тенденциозно.

Он также заявил, что давления со стороны прямого руководства — действующего начальника Госполиции Армандса Рукса или предыдущего начальника Интса Кюзиса — не было. Отвечать на вопрос, было ли давление со стороны министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, он отказался. "Возможно, придет время, и я скажу пару слов", — отметил он.

Сейчас Крапсис чувствует себя "морально и физически уничтоженным", однако он собирается бороться за свои права и добиться справедливости.

Как предположил начальник Госполиции Армандс Рукс, очевидно, что в ходе следственных действий IDB "появились новые направления, в связи с чем и отстранен мой заместитель". Он также отметил, что огорчен ситуацией и считает, что "выражение подозрений со стороны IDB бесспорно бросает тень на репутацию как Госполиции, так и данного должностного лица".