В прошлом году четыре матери убили своих новорожденных детей
Foto: Valsts policija

В 2020 году в Латвии зарегистрированы 55 убийства, в том числе четыре матери убили своих новорожденных детей, что является тревожным феноменом, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Госполиции Армандс Рукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным полиции, в 2020 году были 78 убийств или попыток убийства, что на три больше, чем годом ранее. 52 убийства несли бытовой характер. Раскрыты 64 убийства.

В прошлом году были зарегистрированы 35 умышленных случая нанесения телесных повреждений, закончившиеся смертью. Это на 11 случаев меньше, чем годом ранее. Кроме того, зафиксированы 149 случаев нанесения тяжелых телесных повреждений, 382 случая телесных повреждений средней тяжести и 456 случаев легких телесных повреждений.

Хотя большинство преступлений имели бытовой характер, Рукс указал, что в числе остальных убийств были и заказные убийства. Большинство преступлений совершается в домах - в квартирах, домах, местах совместного времяпрепровождения, гостевых домах и банях.

В основном насилие происходит в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием злости, ненависти, желания мести или ревности.

“В прошлом году констатирован очень плохой феномен - матери убивали новорожденных детей. Были четыре таких случая. Случаи имели разные обстоятельства, но фактически были связаны с нестабильным психоэмоциональным состоянием женщин. В трех случаях это был перворожденный ребёнок”, - сообщил Рукс.

По его словам, у этих женщин были проблемы с социализацией, нарушения адаптации и другие депрессивные психологические состояния.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома

Hовости недвижимости

Учись интерьеру! Вдохновлявшая съёмная квартира в Юрмале
Капитально отремонтированная квартира в исторической части Кипсалы: 75 000 евро
Новинка в Агенскалнсе! Жилой дом Ernestīne
Стильная съемная мини квартира в центре Риги: 200 евро в месяц
Двухэтажный дом в Адажи, в хорошем месте: 170 000 евро