В прошлом году четыре матери убили своих новорожденных детей

В 2020 году в Латвии зарегистрированы 55 убийства, в том числе четыре матери убили своих новорожденных детей, что является тревожным феноменом, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Госполиции Армандс Рукс.

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По данным полиции, в 2020 году были 78 убийств или попыток убийства, что на три больше, чем годом ранее. 52 убийства несли бытовой характер. Раскрыты 64 убийства.

В прошлом году были зарегистрированы 35 умышленных случая нанесения телесных повреждений, закончившиеся смертью. Это на 11 случаев меньше, чем годом ранее. Кроме того, зафиксированы 149 случаев нанесения тяжелых телесных повреждений, 382 случая телесных повреждений средней тяжести и 456 случаев легких телесных повреждений.

Хотя большинство преступлений имели бытовой характер, Рукс указал, что в числе остальных убийств были и заказные убийства. Большинство преступлений совершается в домах - в квартирах, домах, местах совместного времяпрепровождения, гостевых домах и банях.

В основном насилие происходит в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием злости, ненависти, желания мести или ревности.

“В прошлом году констатирован очень плохой феномен - матери убивали новорожденных детей. Были четыре таких случая. Случаи имели разные обстоятельства, но фактически были связаны с нестабильным психоэмоциональным состоянием женщин. В трех случаях это был перворожденный ребёнок”, - сообщил Рукс.

По его словам, у этих женщин были проблемы с социализацией, нарушения адаптации и другие депрессивные психологические состояния.