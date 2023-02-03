В прошлом году Конституционный суд возбудил 44 дела и рассмотрел 22 дела, сообщил сегодня на первом в году торжественном заседании Конституционного суда его председатель Алдис Лавиньш.

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Наибольшее количество дел, 33, было возбуждено по искам частных лиц.

По заявлениям судов было начато три судебных производства, по заявлениям самоуправлений возбуждено пять дел, по заявлениям депутатов Сейма — три дела.

Лавиньш отметил, что каждый четвертый заявитель оспаривал уголовно-процессуальные нормы.

Всего в прошлом году Конституционный суд рассмотрел 231 заявление и 22 дела.

По 18 делам вынесены приговоры, по четырем приняты решения о прекращении судебного производства.