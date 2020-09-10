В прошлом году мошенники из фондов ЕС заполучили 485 млн евро

В 2019 году из фондов ЕС были получены мошенническим путем или растрачены 485 млн евро, сообщает LETA со ссылкой на Антикоррупционное бюро ЕС (OLAF).

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Это больше, чем в 2018 году, когда мошенники заполучили 371 млн евро.

Мошенники обычно манипулируют процедурами закупки, используют трансграничные схемы мошенничества, схемы с участием третьих стран, занимаются контрабандой и подделками.

Один из примеров - в Бухаресте мошенники при помощи финансирования ЕС закупили вязальные машинки и потом перепродали их за более высокую цену. Бюро рекомендовало попробовать вернуть 3,3 млн евро, а преступники были приговорены к 16 месяцам тюрьмы. Другой пример произошел в негосударственной организации, которая получила 19 млн евро из фондов ЕС на помощь Сирии - часть средств присвоили бывшие работники.

В 2019 году бюро завершило 181 расследование и возбудило 223 новых дел.