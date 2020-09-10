В прошлом году мошенники из фондов ЕС заполучили 485 млн евро
Foto: LETA

В 2019 году из фондов ЕС были получены мошенническим путем или растрачены 485 млн евро, сообщает LETA со ссылкой на Антикоррупционное бюро ЕС (OLAF).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Это больше, чем в 2018 году, когда мошенники заполучили 371 млн евро.

Мошенники обычно манипулируют процедурами закупки, используют трансграничные схемы мошенничества, схемы с участием третьих стран, занимаются контрабандой и подделками.

Один из примеров - в Бухаресте мошенники при помощи финансирования ЕС закупили вязальные машинки и потом перепродали их за более высокую цену. Бюро рекомендовало попробовать вернуть 3,3 млн евро, а преступники были приговорены к 16 месяцам тюрьмы. Другой пример произошел в негосударственной организации, которая получила 19 млн евро из фондов ЕС на помощь Сирии - часть средств присвоили бывшие работники.

В 2019 году бюро завершило 181 расследование и возбудило 223 новых дел.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?