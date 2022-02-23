В прошлом году полиция нашла в Латвии наркотиков на сумму 84,9 млн евро

Общая стоимость найденных Государственной полицией в прошлом году наркотиков составила свыше 84,9 млн евро, сообщили в полиции.

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В прошлом году Госполиция изъяла с нелегального рынка почти 6,5 млн разовых доз наркотиков.

В прошлом году полиции удалось обнаружить самый крупный в истории Латвии груз гашиша — почти тонну. Также в конце года в магазине Maxima было обнаружено 168 брикетов с кокаином, спрятанных в ящиках с бананами. Вес каждого брикета составлял около килограмма.

В прошлом году было обнаружено 39 плантаций марихуаны, что на восемь меньше, чем годом ранее. Также в прошлом году обнаружена плантация галлюциногенных грибов.

Всего в прошлом году в Госполиции зарегистрировано 1464 уголовных преступления в сфере наркотиков, что на 516 меньше, чем годом ранее. Чаще всего это продажа, покупка и хранение запрещенных веществ.

В прошлом году полиция также зарегистрировала восемь смертей из-за употребления синтетических опиоидов. Это на девять случаев меньше, чем в предыдущем году.