В прошлом году в ДТП погибли 146 человек

В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибло 146 человек, а 4018 получили травмы, сообщил сегодня на заседании Совета по безопасности дорожного движения руководитель департамента безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис.

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По сравнению с 2020 годом число погибших в авариях в прошлом году увеличилось на шесть человек. В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли трое детей, что меньше, чем в предыдущем году.

Как показывает анализ несчастных случаев со смертельным исходом, наиболее часто они происходят в результате наезда на пешеходов и столкновения транспортных средств.

Всего в 2021 году в авариях пострадали 4018 человек, из них 3548 получили легкие травмы, а 470 — тяжелые. В целом в стране зарегистрировано 19 571 дорожно-транспортное происшествие, что на 1144 больше, чем годом ранее.

Наибольшее увеличение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях зарегистрировано в Курземе и Латгале. В прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях в Курземе погиб 21 человек, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, а в Латгале — 40 человек, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. В Риге и Земгале число жертв ДТП немного уменьшилось, а в Видземе — более чем в два раза.

В прошлом году также произошло 289 аварий с участием электросамокатов. В этих авариях пострадали 199 человек, один погиб.

В прошлом году в дорожном движении констатировано 180 561 административное нарушение, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Из них 72 164 нарушения связаны с превышением скорости, что на 7,5% меньше, чем годом ранее. Количество эпизодов агрессивного вождения в прошлом году увеличилось вдвое — до 2675.

В прошлом году составлено 3534 протокола о вождении в нетрезвом состоянии и 226 о вождении в состоянии наркотического опьянения. Количество водителей в нетрезвом состоянии в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличилось на семь человек.