В пруд съехал автомобиль: проезжавший мимо водитель успел спасти одного из пассажиров
Foto: F64

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), вечером 18 марта в Тукумском крае (волость Пурес) в пруд съехал автомобиль, в салоне которого находились несколько человек.

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К моменту приезда спасателей машина ушла под воду. Одного из пассажиров успел спасти водитель проезжавшего мимо автомобиля. Остальным удалось выбраться из транспортного средства самостоятельно. Как отметили в ГПСС, одного из пострадавших спасатели передали Службе неотложной медицинской помощи.

С помощью машины спасателей затопленное авто вытащили на берег, после чего проверили, не произошло ли утечки топлива. Обстоятельства ЧП выясняются.

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LETA

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LETA
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