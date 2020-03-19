В пруд съехал автомобиль: проезжавший мимо водитель успел спасти одного из пассажиров

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), вечером 18 марта в Тукумском крае (волость Пурес) в пруд съехал автомобиль, в салоне которого находились несколько человек.

К моменту приезда спасателей машина ушла под воду. Одного из пассажиров успел спасти водитель проезжавшего мимо автомобиля. Остальным удалось выбраться из транспортного средства самостоятельно. Как отметили в ГПСС, одного из пострадавших спасатели передали Службе неотложной медицинской помощи.

С помощью машины спасателей затопленное авто вытащили на берег, после чего проверили, не произошло ли утечки топлива. Обстоятельства ЧП выясняются.