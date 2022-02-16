В Псковской области уничтожат почти тысячу зараженных роз, ввезенных через Латвию

При проведении карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения в Себежском районе сотрудник Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружил 994 срезанных роз.

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По данным Россельхознадзора по Псковской области, цветы, выращенные в Кении и Колумбии, следовали из Литвы в адрес одной из компаний Псковской области.

В ходе проверки инспектор выявил зараженность цветов опасным карантинным объектом, предположительно Западным калифорнийским цветочным трипсом.

Лабораторные исследования подтвердили зараженность цевочной продукции данным карантинным объектом. Цветы направлены на уничтожение.